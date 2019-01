Quienes combaten el narcotráfico terminan siendo los villanos de acuerdo con Nicolás Maduro

Estados Unidos ha presentado encausamientos por narcotráfico a algunos de los altos mandos del gobierno venezolano, y de acuerdo con la periodista María Elvira Salazar, si no hay nada que temer, no debería haber razón para que estos individuos no se presentaran ante las cortes norteamericanas.