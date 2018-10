La ley que no permite a exconvictos trabajar ayudando a otros ex presos a reinsertarse en la sociedad

MIAMI, Florida.- “Esto no era un trabajo, era mi llamado”, repite una y otra vez Ignacio Calderín. Hace apenas unos días fue despedido de su empleo en la ONG Transition Inc, una organización que se encarga de asesorar a exconvictos y ayudarlos a conseguir trabajo para reinsertarse en la sociedad.

“Nos cambió la vida, sin explicación nos dijeron que no podíamos seguir trabajando ahí”. Habla en plural porque él no fue el único, otros cinco compañeros fueron echados el mismo día.

“De los diez que trabajabamos, seis tenían algún récord criminal”, explica. Aunque la carta no lo dijera abiertamente, Calderín ahora sabe que la razón del despido es su pasado criminal.

La ONG los apoya

Ignacio Calderín se siente parte de la familia de Transition y recalca que ellos no tienen la culpa.

“Recientemente tuvimos que terminar los contratos de algunos de nuestros empleados más valiosos. La razón es porque estas personas no cumplían con los requerimientos educativos y cualidades que exige uno de nuestros principales donantes para contratar a alguien”, dijo.

De manos atadas

Lo que los seis extrabajadores de Transition no se explican es por qué esto sucedió de un día para otro, si algunos llevaban trabajando allí hasta 6 años, y la ley no es nueva.

Beasley dijo que Transition “escondió deliberadamente que sus empleados no habían pasado el nivel 2 de revisión de antecedentes”. Se mostró frustrado ante la situación e indicó que lo manejaron de la forma incorrecta.

Reconoce que incluso CS ha podido terminar el contrato con Transition, pero no lo han hecho. De hacerlo, prácticamente acabarían con la organización, ya que CS le aporta 90% de los fondos que reciben.

“Los empleados no han hecho nada malo. Estoy dispuesto a ayudarlos a encontrar otro trabajo”, dijo Beasly.

Pero Ignacio Calderín no lo ve tan claro. “Yo puedo encontrar otro trabajo pero no es igual. Ya nunca será igual. No es por el dinero, yo tengo la misión de ayudar y cambiar la vida de gente”, dijo.