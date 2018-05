Los padres de dos víctimas de Parkland demandan al fabricante del arma que mató a sus hijos

Sunrise Tactical Supply es la pequeña tienda de Coral Springs donde las autoridades dijeron que el ex estudiante de Stoneman Douglas Nikolas Cruz, de 19 años, compró legalmente un AR-15 al año antes del tiroteo en la escuela.

Un estatuto puede ser la piedra de tranca de las víctimas

La ley de 2001, el estatuto 790.331 de Florida, prohíbe explícitamente a las agencias del gobierno estatal, del condado y de la ciudad demandar a las empresas por la fabricación y venta legal de armas que luego se usan ilegalmente. La ley no dice nada sobre si las víctimas pueden demandar por esos motivos.

La misma ley permite a los gobiernos y las víctimas demandar por defectos en las armas, pero "el potencial de un arma de fuego o municiones para causar lesiones graves, daños o la muerte como resultado de una función normal no constituye una condición defectuosa del producto" .

Los Guttenberg y Schachter quieren que un juez declare que la ley no les impide cobrar indemnizaciones o declarar la ley inconstitucional.

"Lo que he aprendido desde el 14 de febrero es que nadie quiere reconocer que puede ser el responsable'", dijo Fred Guttenberg el jueves en una conferencia de prensa.

"Nuestros legisladores no harán nada con respecto a la ley. El lobby de las armas dice que no debemos hacer nada con respecto a la ley. Los fabricantes y vendedores de estas armas dicen que no es culpa suya. Esta es la única industria donde aparentemente hay una clase protegida. Bien, vamos a cambiar la historia y romper con esa protección", declaró el padre de Jaime Guttenberg.