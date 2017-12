Comunidad

Vecino de Palm Beach se queja de que el helicóptero de Trump viola las normas de la ciudad

"Este no es un tema de política, es un tema de estado de derecho y nadie, ni siquiera el presidente de EEUU, puede estar por encima de eso", escribió un ciudadano en una carta publicada por el Palm Beach Daily News.

Un residente de Palm Beach, Florida, escribió una carta a un periódico local en la que acusa al presidente Trump de violar las reglas de la ciudad para el uso de helicópteros, y sostiene que nadie debería estar por encima de la ley.

Alexander Ives, miembro de la Comisión de Arquitectura de la ciudad, argumentó que el uso de Trump del helipuerto en su complejo de lujo es un abuso de una exención especial que la ciudad le otorgó al mandatario específicamente para facilitar el desempeño de sus funciones presidenciales.

"Este no es un tema de política y no tiene nada que ver con si uno está de acuerdo o no con las políticas del presidente Trump. Es un tema de estado de derecho y nadie, ni siquiera el presidente de EEUU y ni siquiera en Palm Beach, debería o puede estar por encima de eso", escribió Ives el sábado en el Palm Beach Daily News.





El Concejo Municipal votó unánimemente a principios de enero para permitir que el entonces presidente electo Trump usara helipuertos en Mar-a-Lago para "asuntos relacionados únicamente con la presidencia".

La ciudad de Florida prohibe en gran medida el uso de helicópteros con la excepción de aterrizaje y despegue de helicópteros de emergencia, señaló Ives en su misiva.

Dijo que un "helicóptero comercial privado con el logotipo corporativo de Trump" aterrizó en el helipuerto Mar-A-Lago dos veces este año: en abril y luego el 22 de diciembre antes de la llegada de Trump en el avión presidencial".

El helicóptero es copropiedad de compañías que están a cargo de los hijos mayores del presidente, Eric y Donald Trump Jr., que sirven como ejecutivos en DT Connect II y DT Connect II Member Corp, informó The Palm Beach Post el domingo, citando registros corporativos estatales.



Los altos funcionarios de la ciudad le dijeron al diario local que "no tenían idea" de cómo se usaba el helipuerto y si seguía las restricciones del permiso de uso especial.

"Ojalá pudiera responder eso", dijo la alcaldesa de Palm Beach, Gail Coniglio, al Palm Beach Post.

El portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, dijo el sábado al periódico que ni la Casa Blanca ni la Marina solicitaron el helipuerto, y tampoco están pagando por eso.