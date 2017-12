Soldado de Miami que murió en Níger luchó hasta el final, según una investigación militar

Un soldado estadounidense muerto en una emboscada en Níger con tres camaradas no fue capturado vivo por fuerzas hostiles ni fue baleado a quemarropa, se enteró AP en base a la investigación militar.

El reporte ha determinado que el sargento La David T. Johnson, quien tenía 25 años y era de Miami Gardens, Florida, luchó hasta el final en la emboscada del pasado 4 de octubre.

La investigación determinó que el militar murió por fuego enemigo cuando intentaba escapar del lugar del ataque a unas 120 millas de Niamey, la capital del país.

La muerte de los cuatro militares desembocó en críticas por la reacción de la Casa Blanca y la del propio Donald Trump por su manejo de situaciones de crisis, y por una llamada que se suponía de condolencias a la familia de Johnson que terminó sumándose a la lista de polémicas que el presidente ha generado por comentarios sobre militares y veteranos de guerra que han parecido insensibles a algunos.



Fuentes oficiales enteradas del estudio hablaron con AP a condición de anonimato pues no estaban autorizadas para hablar de la investigación que no ha concluido o se ha difundido públicamente.

Una unidad de 12 comandos de las fuerzas especiales estadounidenses acompañaba a unos 30 uniformados de Níger cuando fueron emboscados por una banda afiliada al grupo Estado Islámico. Los guerrilleros, que sumaban unos 50, usaron armas cortas y lanzagranadas.

Los funcionarios dijeron que Johnson recibió 18 impactos de bala desde una distancia, y que él devolvió el fuego mientras dos soldados de Níger trataban de escapar.

Los restos de Johnson, recuperados dos días después del ataque, aparecieron en un matorral donde intentó cubrirse, indicaron los oficiales que cita AP. Sus botas y su equipo fueron robados pero Johnson llevaba su uniforme cuando lo encontraron, reporta AP.



En octubre pasado, la viuda del sargento muerto en acción en Níger, dijo que "no tiene nada que decir" al presidente Donald Trump tras la llamada que le hiciera para darle las condolencias. " Me hizo llorar incluso más", sostuvo Myeshia Johnson luego de que el mandatario no recordó el nombre de su esposo y le indicó que su esposo muerto sabía para lo que se había enlistado en las fuerzas armadas.

Aparte de Johnson, los otros tres soldados que murieron en la emboscada en Níger, fueron el sargento Bryan C. Black, de 35 años, de Puyallup, Washington; el sargento Jeremiah W. Johnson, de 39 años, de Springboro, Ohio; y el sargento Dustin M. Wright, de 29 años, de Lyons, Georgia.