La alcaldesa de Boca Raton, Susan Haynie, fue arrestada el martes por la noche luego de que un juez del condado de Palm Beach, Florida, concluyera que existían las pruebas suficientes para acusar a la mujer de 62 años de falsificar sus formularios obligatorios de divulgación financiera estatal en 2014, 2015 y 2016, de perjurio por mentir bajo juramento a los investigadores de ética del condado. Además, Haynie está siendo acusada de tres delitos menores de primer grado: uso indebido de cargos públicos, uso indebido corrupto de la posición oficial y falta de divulgación de los conflictos de voto.



Sin embargo, según el documento de la corte que obtuvo Univision Noticias, Haynie fue liberada de la cárcel horas después con una fianza de 12,000 dólares.



Según la oficina del fiscal del condado de Palm Beach y un trabajo de investigación del Palm Beach Post, todo comenzó en marzo de 2017 cuando empezaron recibir quejas de que Haynie "utilizó su posición para votar sobre asuntos que tienen un impacto financiero favorable para el magnate de bienes raíces, James Batmasian, mientras que el negocio de su familia estaba recabando dinero de él".

A su vez, la detective Diana Burfield sacó a la luz un informe que demuestra que Haynie falsificó sus formularios requeridos de divulgación financiera estatal en 2014, 2015 y 2016 al "omitir el hecho de que estaba siendo compensada" por Batmasian.



Según los registros de la División de Corporaciones de Florida, Susan y Neil Haynie figuraban como miembros de una empresa llamada Community Reliance LLC desde su fundación en 2008. Sin embargo, Susan Haynie figuró como miembro administrativo hasta 2016, cuando su esposo se convirtió en el único administrador.

La investigación reveló que la asociación en Tivoli Park, un condominio propiedad de Batmasian, contrató a Community Reliance LLC y le pagó a la compañía al menos 12,000 dólares por año por instalar cámaras de seguridad en cuatro propiedades. Susan Haynie le dijo a los investigadores de ética en una declaración jurada que su esposo no había recibido ningún pago, pero la esposa de Batmasian afirmó que sí.



"Susan Haynie votó en cuatro ocasiones durante 2016 y 2017 mientras recibía una compensación por parte de las personas que se beneficiaban con los resultados de los votos", escribió Burfield.

"Durante 2016, Susan Haynie y su esposo, a través de las compañías que operaban, recibieron un total de 77,843.13 dólares en 2016 y 36,835.39 en 2017. Este ingreso no fue divulgado".



Boca Mayor Susan Haynie’s business received the following amounts from a business controlled by developer James Batmasian, investigators say. Haynie previously said she’d earned between $12K and $14.4K a year, but 2017 she earned $16K pic.twitter.com/Q1BLVtXpQd