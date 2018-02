Una familia encontró un cocodrilo de 8 pies dentro de su piscina en Florida

Los miembros de una familia residente de Boca Ratón, Florida, se despertaron el lunes por la mañana y encontraron un invitado no tan deseado en su piscina: un caimán de 8 pies.

La casa, ubicada en el SW 14th Drive está cerca de un canal, y se cree que el cocodrilo llegó desde allí.



Un oficial de la policía de Boca Ratón llegó al lugar y se mantuvo observando al reptil desde una distancia prudente, hasta que llegaron los trabajadores de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission para removerlo de la vivienda.



For one city resident their morning routine was anything but normal. This morning they woke up and found an 8 foot alligator in their pool on SW 14tth. An @bocapolice Officer stood by, at a safe distance, while waiting for @MyFWC to arrive and remove it. pic.twitter.com/sS2cQDA5ak