Un elefante que vivió en 'Neverland', el rancho de Michael Jackson, se escapó de un zoo en Florida

De acuerdo con lo publicado en el libro 'Elizabeth & Michael: By the queen of Hollywood and the king of pop, A Love Story', Elizabeth Taylor le dio a Jackson un elefante asiático de 5,000 libras, llamado Gypsy, como agradecimiento por organizar su boda en 1991 con el trabajador de la construcción Larry Fortensky en el rancho y por pagar los 1.5 millones de dólares que costó la fiesta.