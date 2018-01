Rescatan a un manatí enredado con un chaleco salvavidas

Durante varias horas, los bomberos de Fort Lauderdale intentaron ayudar a un manatí a despojarse de un chaleco salvavidas que tenía enredado en su cuerpo. Autoridades de Florida Fish & Wildlife Conservation Commission tuvieron que interceder y sacar al animal del agua para quitárselo.

Una vez fuera del mar, nueve personas aguantaron al mamífero mientras los expertos en vida silvestre lo examinaron. Una portavoz de FWC dijo a Local10 News que se trataba de un manatí del sexo masculino y de corta edad.

El helicóptero de Univision captó el momento en que los cuidadores de animales le colocaron un chip y midieron a la especie marina. Minutos después, lo cargaron con una lona plástica para devolverlo al agua.

Por más de tres horas, rescatistas trataron de auxiliar al animal dentro del agua, pero no pudieron quitárselo. "Tiene demasiado miedo", dijo al Sun Sentinel el jefe de los bomberos, Greg May. "Cada vez que nos acercamos, se asusta, por lo que se va rápidamente", agregó.

La tripulación del Fort Lauderdale Fire Rescue Fireboat 49 vio al manatí en la Intracoastal Waterway al sur de Sunrise Boulevard alrededor de las 11:00 am del miércoles.



Fireboat 49 trying to help a manatee that has a life jacket wrapped around its torso. #FLFR @SunSentinel @FTLCityNews @heathermoraitis @JackSeiler @wsvn @WPLGLocal10 @CommissionerBR @CBSMiami @nbc6 @peta @savethemanatee pic.twitter.com/e3MyB27mCQ

En la tarde, el manatí se encontraba en las aguas del Parque Estatal Hugh Taylor Birch y aún tenía el chaleco puesto.

Las autoridades no se explican cómo la vaca marina quedó atrapada en el chaleco. Creen que pudo haber sido crueldad animal o quizás un accidente.

Durante el operativo May declaró al Sun Sentinel que los trabajadores de rescate de bomberos estaban decididos a quitarle el chaleco salvavidas al animal. "Lo primero es que se trata de una vida, además es una especie en peligro de extinción", dijo.



Fireboat 49 is currently trying to help a manatee in distress. The manatee has a life jacket on it. Crews are trying to make contact and get the life jacket off. #FLFR @FTLCityNews @SunSentinel @wsvn @WPLGLocal10 @CBSMiami @nbc6 @heathermoraitis @JackSeiler @savethemanatee @peta