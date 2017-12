Una avioneta se estrelló en el mar en Miami Beach

MIAMI, Florida.- La policía del condado de Miami-Dade confirmó que una avioneta se estrelló y cayó en el mar al norte del Centro Médico Mount Sinai, justo al oeste de la cuadra 5100 de North Bay Road.

Según el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, el piloto comunicó por radio que tenía problemas con su motor a las 3:16 pm y a las 3:17pm tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.



MBPD Marine Patrol is on scene of a single engine banner plane crash in Biscayne Bay (50 St/N. Bay Rd.)



No injuries, pilot exited, rescued by nearby boater. Photo of pilot (blue shirt), plane and good samaritans below. pic.twitter.com/WOgtOAVyju