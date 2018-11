"Pensamos que era un pesadilla y que pronto íbamos a despertarnos. No podíamos creer que era verdad", dice Iván Brok al recordar lo que sucedió en el viaje a Costa Rica que hizo con varios amigos para la despedida de soltero de Luis Beltrán.

"La gente que invité a este viaje no eran solo mis mejores amigos, sino mis hermanos. No perdí un hermano, perdí cuatro", dice Beltrán, quien tenía planeado casarse este mes y perdió a su hermano en el incidente.

No hubo alertas

"No hubo tiempo para pensar. Con la primera ola nos dimos cuenta de que no era algo normal" , explica Beltrán. Los ocho coinciden en que en ese momento rezaron y solo pensaban en cómo salvarse.

No escucharon los gritos de ninguno, pues el sonido del río era demasiado fuerte. Algunos como Iván Brok lograron sujetarse a la balsa para sobrevivir. “La única razón por la que yo estoy aquí es porque pude agarrarme a la balsa durante una hora y media”, cuenta.

Beltrán explica que no hay ninguna técnica ni condición corporal que pudo salvar a unos más que a otros. “Solo estamos aquí por la suerte y la gracia de Dios, no había forma de pelear contra eso”, coincide Brok.

El trato en Costa Rica

Los funcionarios les dijeron que no tenían un sistema de rescate sino de recuperación de cuerpos. Ellos están convencidos de que si hubieran actuado, la historia sería otra.

Además, se quejaron de la forma en que las fuerzas de seguridad del país centroamericano manejaron la tragedia. "Los policías de Costa Rica se rieron en mi cara varias veces, como si la situación fuera un chiste. No lo tomaron en serio, como si nada hubiera pasado. Para ellos era un día normal", dice Iván Brok.

Los sobrevivientes criticaron la falta de controles y regulaciones para las empresas que hacen estas actividades en Costa Rica. "La compañía ni siquiera sabía quiénes estaban en el agua, quiénes firmaron o no el papel, no sabían cuántos les faltaban", cuenta Beltrán.

Tres de los diez sobrevivientes resultaron heridos y no recibieron asistencia médica en el lugar.

El momento más duro

"Nunca pensé que algo así iba a pasar. Eso fue lo más duro, tuve que llamarlos y no sabía cómo decirles. No me salía de la boca. Voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida", dice muy afectado.