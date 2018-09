Dos estudiantes de secundaria mueren en aparatoso accidente automovilístico cerca de Tampa

"Debo anunciar el fallecimiento de Matt Powers. Su vida fue cortada en un accidente automovilístico en SR 64 y también murió su amigo Chase Coyner", dijo Lambert en el mensaje. " Me siento honrado de haber pasado innumerables días y horas viendo a Matt crecer (no solo como músico, sino como hombre joven y en altura, ¡aproximadamente 6 pulgadas en un año!). Me siento honrado porque su padre me dijo esta noche que la banda era lo único que realmente hacía feliz a Matt".