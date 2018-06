Tú puedes darle una nueva oportunidad a alguien con leucemia hoy, te explicamos cómo ayudar

Tus células pueden salvar la vida de una persona con cáncer en la sangre y otras enfermedades como anemia falciforme. Sin embargo, el 70% de los pacientes no encuentran donantes compatibles dentro de su familia, por lo que inician una busca desesperada similar a buscar una aguja en un pajar.

Be The Match une a estos pacientes con donantes genéticamente compatibles. Dicha búsqueda puede ser extenuante debido a que encontrar un donante compatible no depende solo del grupo sanguíneo. Un donante y un paciente tienen que coincidir en marcadores genéticos muy específicos. ¡Ser compatible, es casi un milagro!

Tu podrías unirte al registro de donantes más amplio y diverso del mundo. Es muy fácil unirse a la causa. Solo necesitas tener buena salud y estar dispuesto a salvar una vida.





¿Cómo me registro como donador?

Para unirte, solo es necesaria una muestra de ADN de la mejilla. Debido a la complejidad genética que supone unir donantes con pacientes, podría tomar semanas, meses o incluso años que alguien se ponga en contacto contigo para donar.

El registro tiene un proceso corto y más fácil de lo que cree la gente. Solo se requieren de 20 a 30 horas repartidas en un periodo de 4 a 6 semanas.

¿Qué tipo de donaciones puedo hacer?

Los miembros del registro pueden hacer dos tipos de donaciones: de células madre (PBSC) o médula. El médico decide el mejor método en cada caso.

La donación más común es la de células madre, que es similar a una donación de sangre. Este procedimiento no es quirúrgico y se hace en un centro especializado o en un hospital. Una máquina extrae sangre de un brazo, extrae las células que necesita y devuelve la sangre restante a su cuerpo a través del otro brazo.

Para la donación de médula, el médico necesitará extraer médula ósea directamente de la parte posterior del hueso pélvico con una aguja. Durante este proceso, el paciente recibirá anestesia y no sentirá dolor. Por lo general, la estadía en el hospital para la donación de médula ósea dura desde por la mañana hasta la tarde, y ocasionalmente durante una noche para observación. Es necesario menos del 5% de la médula.

¿Qué pasa si soy compatible?

Si eres compatible, esto no representará ningún costo para ti. Be The Match se encarga de los costos de viaje y todos los gastos médicos están cubiertos por Be The Match o el seguro del paciente.

Es importante también saber que cuanto más joven es una persona, más posibilidades tiene de ayudar a otros debido a que entre más joven es una persona, más sana se encuentra su médula.



Una vez que se une a un donador con un donante, se reemplazan las células cancerígenas por nuevas células sanas del donante compatible.

La parte más importante es comprometerse y continuar con el proceso en caso de resultar compatible. Los pacientes y sus familias cuentan con la palabra de los voluntarios.

En Be The Match cuidamos la seguridad de nuestros donantes y pacientes, por lo que toda la información que proporciones en el registro (información de contacto, historial de salud, etc.) es confidencial y no será compartida con ninguna empresa o agencia gubernamental. Tu información personal solo se utilizará para ayudar a encontrar pacientes, tal y como contempla la Ley Federal de Privacidad.

Como miembro, necesitamos tu promesa. La promesa de que estás dispuesto a responder si alguien necesita un trasplante de médula. Pero si no te sientes preparado o no contestas a nuestra llamada, no podremos salvar la vida del paciente que lo necesita.