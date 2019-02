Metanfetamina oculta en fresas congeladas y pimientos frescos: los millonarios decomisos en un puerto fronterizo de Texas

Los agentes fronterizos arrestaron al conductor del camión, un ciudadano mexicano de 42 años cuya identidad no fue revelada, pero luego lo liberaron y lo pusieron bajo la custodia de agentes de la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Interna.

Sin embargo, aunque es cierto que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, como se reporta en un artículo reciente del diario The New York Times, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.