Geru y Su Legión 7 cierra un año triunfal con ‘Vete’

“Esa canción la escogimos entre todos… La letra le va a quedar a mucha gente que se ha enamorado. Les queda porque habla de cómo uno a veces se arrepiente de haberse enamorado. Bueno, yo no; me han contado ”, dijo el joven cantante.

“Primero esperar calma a ver qué va a pasar. Y después, no sé: intentar grabar con otro tipo de música a ver como le gusta a la gente. No quedarme en lo mismo nada más. Mariachi me gustaría, y más adelante así estilo Chayanne… me gusta demasiado.”