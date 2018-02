Disney anuncia que subirá sus precios en los parques de Florida y California

Si estabas pensando visitar Walt Disney World o Disneyland durante las próximas vacaciones, revisa bien tu presupuesto porque los funcionarios de la compañía acaban de subir las tarifas de entrada a sus parques de diversión en Orlando y Anaheim. "Disneyland se está convirtiendo en un lujo que solo pueden pagar los de clase media alta y ricos. Ese no era el sueño de Walt", reprochan los usuarios en Internet.

Tus planes de visitar el 'lugar más feliz del mundo' y tu bolsillo podrían verse afectados por el reciente anuncio de que los precios de las entradas para Walt Disney World en Orlando y en Disneyland en California subirán, según anunciaron el domingo funcionarios de la compañía.

Desde ahora, los días en que hay menos visitantes a los parques (temporada baja) la entrada a Magic Kingdom costará 109 dólares para adultos y 103 para niños , lo que representa un aumento de 2 dólares. Durante los días de más demanda, los visitantes del parque pagarán 4 dólares más con precios que subirán a 119 para adultos y 113 dólares para niños.



Los precios para los días de temporada alta serán de 129 para adultos y 123 dólares para niños.

Para Hollywood Studios y Animal Kingdom, las entradas de un día de temporada baja ahora serán de 102 dólares para adultos y 96 para niños, lo que representa también un aumento de 2 dólares para ambos. Los días "normales" el precio para adultos será de 114 dólares y 108 para niños, mientras que los boletos en días más ocupados saltan a 122 y 116 dólares, respectivamente para adultos y niños.



En Disneyland, el precio regular de admisión en el parque de Anaheim, California, aumentará a 117 dólares, un incremento de 7 dólares. Un boleto de un día durante los períodos pico aumentará a 135 dólares, un incremento de 11 dólares. Y el boleto de los días de menor demanda se mantiene en 97 dólares.

Los precios de los pases anuales para residentes de Florida también han cambiado. Todos los aumentos se reflejan en los sitios web de los parques.

Para los residentes de California, el aumento en los precios del pase anual será de un 18%, uno de los mayores incrementos anunciados, que dependiendo de los servicios que incluya puede llegar a los 1,000 dólares. Sin embargo, los californianos pueden comprar un pase más económico por 369 dólares, pero con días de restricción: la mayoría de los fines de semana, casi todo el verano y temporada de Navidad.







"Sabemos lo importante que es para nuestros invitados crear memorias en los parques temáticos y continuaremos trabajando en nuestros precios de una manera que les de un rango de opciones que se ajusten a sus presupuestos y ayude a distribuir mejor la asistencia durante el año, para que puedan disfrutar al máximo cada visita", señaló Disney en un comunicado al anunciar los cambios.

Además, la compañía agregó que en unos meses habrá más cambios en el programa de precios flexibles de la compañía.

En octubre de 2015, Disney introdujo precios flexibles en los parques de Estados Unidos como un incentivo para que los invitados visiten durante los momentos menos concurridos. Cada mes se divide en días de menos visitas, normal y máximo con un calendario de 8-11 meses disponible en línea, con el objetivo de evitar la sobrepoblación durante los horarios de mayor actividad de los parques temáticos.

Funcionarios de la compañía dijeron el domingo que este programa evolucionará en 2018 para abordar los patrones de visitas de sus huéspedes. Como siguiente paso, dijeron, las entradas para fechas específicas, con precios publicados con anticipación, se implementarán en Walt Disney World.

"Dado el pequeño porcentaje de huéspedes que compran un boleto de un día en Walt Disney World, ampliar los precios pre-publicados y específicos de la fecha a boletos de varios días hará que nuestros esfuerzos se extiendan a la asistencia durante todo el año", dijo Andrea Finger, portavoz de el parque en Florida.



"Ese no era el sueño de Walt"

Las reacciones de los usuarios en Internet no se hicieron esperar, algunos mostrando su descontento por el aumento en los precios –que ya para muchos eran considerados altos–.

"Otro año, otra subida en los precios de boletos y pases anuales", escribió uno de ellos en Twitter.



Eric Sánchez también comentó sobre el tema a través de la red social: "A alguien más le ofende cuando Disneyland sube sus precios? Como que no estaba planeando ir ni nada, pero ahora si que menos".



Otra cliente del parque, Christina Forrester, expresó su frustración con la noticia así: "Disney me encantas, pero con tus precios estás dejando por fuera a tantas personas y parece que Disneyland se está convirtiendo en un lujo que solo pueden pagar los de clase media alta y ricos. Ese no era el sueño de Walt. Los salarios no suben para cubrir el exceso de costo".



