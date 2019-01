Gavin Newsom propone plan para modernizar el DMV en California

Jill Miguel, residente angelina comentó respecto al servicio de DMV: “En mi opinión me parece que es dependiendo del DMV. En algunas ocasiones no hacen buen servicio que digamos, por eso he tenido que escoger DMVs que están un poquito más lejos de donde vivo para que me puedan atender más rápido.” Jill también comentó que una de sus mayores preocupaciones en cuanto al servicio ofrecido por el DMV es que en ocasiones las personas que trabajan para el DMV no contestan las preguntas de los usuarios.