Frederick Jefferson, de 39 años, fue hallado sin vida en el centro de detención George Bailey alrededor de la 2:15 am del pasado 1 de septiembre, menos de un día después de su audiencia condenatoria.

El Sheriff del condado de San Diego indicó que Jefferson estaba solo en su celda cuando ocurrió su muerte. Una investigación preliminar señala que el cuerpo del recluso no presentaba otras lesiones que hicieran pensar que se trató de un homicidio.

No está claro si Jefferson se presentó a esa manifestación para apoyar específicamente a alguno de los bandos o si su presencia en el parque Chicano coincidió con lo que ocurrió allí.

Pero el hombre no obedeció y reaccionó violentamente cuando los policías salieron de su patrulla y trataron de sujetarlo para sacarlo de la calle. "No me pongas las manos encima", se oye que decía el hombre en una de las grabaciones.