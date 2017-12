Policía arresta a sospechoso de hacer una falsa llamada de emergencia que terminó con una víctima fatal

La policía de Los Ángeles arrestó en la mañana de este sábado a Tyler Barriss, señalado de realizar una llamada de emergencia falsa en la que alertaba de una supuesta situación de rehenes con víctimas mortales que, tras la intervención de las autoridades, devino en la muerte de Andrew Finch, de 28 años.

Las autoridades están evaluando si la voz de Barriss es la misma del hombre que el pasado 29 de diciembre llamó al número de emergencias 911 en Wichita, Kansas, avisando a la policía sobre un probable crimen en desarrollo. En la llamada, el hombre afirmaba que estaba en su casa, que acababa de dispararle a su padre y que mantenía como rehenes a su madre y a su hermano.



Here is the link to the 911 audio and video of the officer involved shooting we release today during our press conference, please be advised the following video contains graphic content, viewer discretion is advised.https://t.co/wC9wkkNqXY