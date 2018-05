Esta familia de Guatemala entró el viernes a EEUU con el último grupo de la caravana, sumando más de 220 personas que piden refugio con el argumento de que huyeron de sus países debido a la violencia. Ni la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), la primera agencia que verificó sus trámites, ni el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que los tendrá bajo su custodia, han informado sobre la caravana. Ambas aseguran que no tienen datos disponibles porque no los agrupan por eventos específicos.

Crescencia indicó que sus familiares están en un centro migratorio en San Diego y afirmó que su cuñada no ha sido separada de sus hijos. Se lo dijo en una llamada el sábado por la tarde. “La escuché un poco triste porque está ahí con sus niños. No me dijo nada, pero lo pude sentir. Le dije: ‘No estés triste. Le das un abrazo a los niños. No se preocupen, Dios está con ustedes; ya están en un lugar seguro’”.