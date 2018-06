En declaraciones dadas al diario The New York Times, la portavoz de ICE Liz Johnson indicó que "si bien no podemos poner un número sobre cuántos indocumentados evadieron el arresto debido a la advertencia de la alcaldesa, claramente tuvo un impacto", dijo Johnson. "Aunque no estamos de acuerdo con el señor Schwab en este tema, apreciamos su servicio y le deseamos lo mejor".