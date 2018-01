LOS ÁNGELES, California. – Gavin Newsom, el vicegobernador de California y aspirante demócrata a la gobernación del estado en la contienda de 2018, exigió la renuncia de Donald Trump después de que se dieran a conocer los comentarios presuntamente hechos por el mandatario en los cuales se refirió a varias naciones como "países de mierda".

"Eres una farsa y un racista, presidente Donald J. Trump. Renuncia", fue el reproche de Newsom al presidente en un mensaje publicado en su página de Facebook.



El demócrata continuó su reacción en su cuenta de Twitter, donde agregó: "Si camina como un racista, habla como un racista, actúa como un racista... definitivamente es un racista".



If it walks like a racist, talks like a racist, acts like a racist - it’s most definitely a racist. pic.twitter.com/zl9Xq7cfWw