"Estos no son burritos típicos": el sorpresivo hallazgo de la Policía en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California. – A primera vista los envueltos en papel aluminio hallados dentro de un vehículo por agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) tenían todo el aspecto de unos sabrosos burritos. Sin embargo, una inspección más profunda reveló que en lugar de las tortillas, frijoles, arroz y carne asada -típicos del popular platillo-, estos 'burritos' ocultaban un ingrediente inesperado: 25 libras (11 kilos) de metanfetamina.

La droga fue descubierta durante una parada de tránsito que se realizó este sábado en la intersección de la calle Boston y Edgeware Road en Angelino Heights, una zona dentro del vecindario de Echo Park.



Los agentes que hicieron el peculiar descubrimiento dijeron a los medios locales que el conductor se mostró nervioso, lo cual los llevó a hacer una revisión más detallada del vehículo.

La búsqueda condujo al hallazgo de una pistola, dinero en efectivo y una bolsa de basura que portaba 14 paquetes envueltos en papel aluminio... llenos de metanfetamina. Funcionarios del LAPD confirmaron el decomiso a través de sus redes sociales.

"14 'burritos' y una pistola fueron retirados de las calles gracias a agentes del LAPD Rampart. Pero estos no son burritos típicos… estos estaban llenos de metanfetamina", indicaron en un tuit.



14 “burritos” and a gun off the streets thanks to #LAPD Rampart Officers. But these aren’t your typical burritos...these were filled with meth! https://t.co/EAct7r2NJO pic.twitter.com/3zSDWDrjWz