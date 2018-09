Así fue como narcos hicieron una fortuna mandando droga en trenes de pasajeros

Contando billetes y festejando

En la corte federal de Chicago, frente a su antiguo socio, Galván detalló que en algún punto la preocupación de esta organización no era cómo enviar los cargamentos, sino de qué manera traer a Los Ángeles varios fajos de dólares sin ser detectados.

Los vuelos no siempre llegaban directamente a Los Ángeles. También arribaron a Las Vegas, Nevada, para tratar de despistar a las autoridades. Galván explicó que la llamada 'Ciudad del Pecado' se convirtió en el destino idóneo por la visita masiva de apostadores. "Porque es un lugar turístico es más normal que la gente traiga grandes cantidades de dinero y no llama mucho la atención",dijo en la corte.

Las operaciones en EEUU

"Esta es una conducta criminal de la peor clase", argumentó el fiscal federal Paul H. Tzur Tzur en un memorándum que envió al juez. "El papel de liderazgo de Edgar Roque dirigiendo el movimiento masivo de heroína y cocaína en Chicago y otros lugares demostró que no tenía ningún respeto por la seguridad y el bienestar de los adictos y las comunidades en las que suministraba la droga", agregó.

No se ha revelado a qué cartel le compraba droga esta organización delictiva.

La caída de un negocio millonario

Todo se debió al arresto de uno de los compradores en Chicago y una deuda que jamás se saldó. Una persona apodada 'G' quedó bajo custodia y otro cómplice identificado con el alias de 'Little Pimp' llamó a Galván para acordar la fecha en que le enviaría su parte, alrededor de 32,000 dólares. Pero Roque después le dijo a Galván que 'Little Pimp' no respondía las llamadas y este jamás vio su dinero.