Policía acusado de provocar el choque en el que murió una familia enfrenta una sentencia de cadena perpetua

LOS ÁNGELES, California.– Agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) arrestaron este viernes a un policía de Los Ángeles bajo tres cargos de asesinato y otros cinco relacionados con un choque que habría provocado por manejar borracho en una transitada carretera angelina hace siete meses, que terminó con la muerte de una familia de Riverside.

La Fiscalía del condado de Los Ángeles informó que Edgar Verduzco, de 26 años, enfrenta "una posible sentencia máxima de cadena perpetua". Por su parte, la Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que el acusado ya no forma parte de la corporación, quien desde que ocurrió el accidente había estado en baja administrativa.



Verduzco, un veterano del Ejército, fue detenido en la casa de un amigo en Long Beach alrededor de las 7:30 am, según el CHP. La Fiscalía de distrito le formuló este mismo viernes tres cargos por asesinato, tres de homicidio vehicular imprudente y dos más por manejar bajo los efectos del alcohol y causar lesiones. Le fijaron una fianza de 6.1 millones de dólares.

De acuerdo con la acusación, Verduzco se encontraba fuera de servicio cuando manejaba ebrio un Chevy Camaro modelo 2016 que golpeó por detrás el auto en el que viajaban Óscar Dávila, de 19 años, y sus padres, Mario y Maribel, de 60 y 52 años, sobre la autopista 605, a la altura de Whittier, durante la noche del pasado 26 de septiembre.

El vehículo impactado ardió debido a la colisión y sus tres ocupantes, quienes vivían en Riverside, quedaron atrapados y murieron quemados. El Camaro también chocó contra un Toyota Scion modelo 2010. La conductora, una mujer de 31 años, y su bebé resultaron con heridas leves. Verduzco, por su parte, se fracturó la nariz.



En una cuenta en GoFundMe que recaudó más de 36,000 dólares para cubrir sus funerales, las víctimas de este choque fueron recordadas como personas devotas, desinteresadas, amigables y bondadosas.

"Eran miembros de la Iglesia Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, voluntarios de la comunidad de Riverside, partidarios de las artes y los tres tuvieron influencias positivas en quienes los rodeaban", dijo Jenny Vázquez, quien abrió el fondo para obtener donativos.

Poco antes del choque, Verduzco, residente de Santa Ana, en el condado de Orange, había publicado un video en las redes sociales desde un bar que incluía la frase "No bebas y manejes".

Estando en el Ejército, Verduzco cumplió una misión de servicio en Afganistán. En 2015 se unió a las filas del LAPD y era parte de la División Central, que patrulla los vecindarios que rodean el centro angelino.



Charles Beck, jefe del LAPD, dijo en septiembre que le consternaba que uno de sus agentes provocó un accidente "horrible" debido a su imprudencia. "No puedo explicar lo enfadado y decepcionado que estoy de que un agente de la Policía de Los Ángeles no respete las leyes y cause un accidente con consecuencias tan graves", expresó entonces.

El LAPD dijo este viernes que el caso de Verduzco está siendo manejado por la División de Integridad del Sistema Judicial, dependiente de la Fiscalía del condado y que "se especializa en casos que involucran a agentes del orden y otros funcionarios públicos". En tanto, el CHP continúa investigando el caso.

