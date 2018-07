Este viernes la Fiscalía del condado de Los Ángeles señaló que el sospechoso, cuyo nombre no se publicó por ser menor de edad, ha sido acusado de un cargo por asesinato y otro por ataque que resultó en la muerte de un niño menor de 8 años.

La autopsia determinó que el pequeño murió "debido a un trauma de fuerza contundente en el área de su abdomen" y que este no tenía problemas médicos previos.

Las autoridades no han revelado información sobre la madre del infante.

Agentes de la Policía de Pasadena respondieron el 4 de febrero a un reporte de un bebé que no respiraba en la cuadra 1600 de Kenneth Way. Paramédicos que llegaron primero atendieron al menor, aunque no pudieron salvarle la vida. El niño fue declarado muerto en la escena.