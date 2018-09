"Lo sacaron en silla de ruedas, no me conocía, no podía caminar, ni hablar. Un doctor me dijo que tenía un golpe en el pulmón izquierdo y que se le colapsó. Tenía desnutrición severa y una infección por insalubridad", contó un familiar de Josué, quien pidió no publicar su nombre por miedo a represalias.