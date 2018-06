Alrededor de las 8:00 am del domingo la Policía de San Bernardino recibió un reporte que alertaba sobre un cuerpo desmembrado en un lote de la cuadra 2500 al norte de la avenida Del Rosa. Al llegar, los agentes encontraron el cadáver de Santellan junto a la caja, que estaba sobre una cerca de alambre.

La causa de muerte de esta mujer no ha sido revelada. Este incidente se investiga como un homicidio por las "circunstancias sospechosas" que lo envuelven, dijo la Policía.

A finales de 2017, publicó esta reflexión en una de sus cuentas de Facebook: "Dicen que no debes quemar los puentes que después podrías cruzar. Yo digo que no me importa nadar si el puente se destruyó".