Más de 40 museos del sur de California serán gratuitos este fin de semana

Este fin de semana hay que levantarse temprano para poder aprovechar al máximo las decenas de museos y jardines en el sur de California que dejarán entrar gratis a los visitantes. La iniciativa Museums Free-for-All busca que los angelinos descubran la gran variedad de museos que hay en nuestra comunidad.

Ya que se está pronosticando lluvia para este fin de semana, agarra una sombrilla y elige los museos que más te gustaría visitar. Las opciones son muchas e incluyen museos de arte, historia, cultura, jardines botánicos, y varios dedicados solo para niños. La iniciativa, además, se extiende a museos en Santa Barbara y San Diego.

Eso sí, es importante notar que la entrada gratis solo aplica a la admisión general, y no a exhibiciones especiales. El estacionamiento tampoco está incluido pero el Metro queda cerca de muchos museos. Además, averigua antes de salir ya que algunos museos requieren reservación anticipada.

A continuación podrás ver una lista dividida por días, ya que algunos museos estarán abiertos gratuitamente el sábado, otros el domingo y otros durante ambos días.

SÁBADO



Academy Museum of Motion Pictures

Autry Museum of the American West

Columbia Memorial Space Center

Descanso Gardens

Japanese American National Museum

Kidspace Children’s Museum

La Brea Tar Pits and Museum

Los Angeles County Museum of Art

Rancho Santa Ana Botanic Garden

Santa Barbara Museum of Natural History and Sea Center

Santa Barbara Museum of Art

USC Fisher Museum of Art

Wende Museum of the Cold War

DOMINGO



Bowers Museum

Muckenthaler Cultural Center

Museum of Latin American Art

Museum of Tolerance

Natural History Museum of Los Angeles County

Palm Springs Art Museum

Skirball Cultural Center

The University Art Museum at California State University

Long Beach Valley Relics Museum

Zimmer Children’s Museum by Sharewell

SÁBADO Y DOMINGO



Armory Center for the Arts

Automobile Driving Museum

The Broad

California African American Museum

California Science Center

Craft Contemporary

Forest Lawn Museum

Fowler Museum at UCLA

Frederick R. Weisman Museum of Art

The Getty Center

The Getty Villa

Hammer Museum

Institute of Contemporary Art

Los Angeles Laguna Art Museum

La Plaza de Cultura y Artes

Los Angeles Contemporary Exhibitions

Los Angeles Museum of the Holocaust

The Museum of Contemporary Art Orange County

Museum of Art Pomona College

Museum of Art Sunnylands Center & Gardens

USC Pacific Asia Museum