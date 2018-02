Niña Scout vende más de 300 cajas de galletas afuera de dispensario de marihuana en California

El plan de ventas implementado por la pequeña de 9 años ha desatado un debate en las redes sociales entre aquellos que aplauden su ingenio y otros que critican su cercanía a un establecimiento donde se ofrece droga. La organización Girl Scouts USA ha explicado que la niña "técnicamente" no rompió las reglas.

LOS ÁNGELES, California. – Una niña de 9 años integrante de las Girl Scouts USA se encuentra en el centro del debate luego de vender 312 cajas de galletas en menos de seis horas en las afueras de un dispensario de marihuana en San Diego, California.

El caso se hizo viral este fin de semana luego de que se publicó una foto de la pequeña sosteniendo varias cajas de galletas en afuera del dispensario Urbn Leaf. El negocio compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram junto con un anuncio de que las populares galletas estarían disponibles allí.

Las reacciones en las redes sociales empezaron a dividirse entre los usuarios que clasificaron la estrategia de la niña como innovadora y aquellos que cuestionaron qué tan recomendable podría ser asociar los productos de las Girl Scouts con la marihuana.

"Yo pienso que esta niña y sus padres fueron súper inteligentes. Ellos no están promoviendo nada, excepto éticas inteligentes de negocios. Ellos quieren vender galletas y ¿cómo obtienes ganancias? vendiéndole a personas que seguramente van a comprar tu producto", escribió la usuaria @crowgirl13200.

Por su parte, el usuario @terrylsn consideró que vender galletas en las cercanías de un dispensario de marihuana mostraba "mala crianza por parte de los padres y mala ética empresarial".

A otros mientras tanto no les parecía algo grave: "No veo que esto se diferente a estar al frente de un supermercado donde se vende alcohol y tabaco, ambos productos legales, y uno que solo se puede comprar a los 21 años", observó @knokt209.



El debate ha ido más allá de las redes sociales y, al parecer, llegó hasta los funcionarios de Girls Scouts USA. Mary Doyle, la directora de comunicaciones de la organización, explicó que las ventas de las populares galletas se deben hacer en cumplimiento con varias normas, entre ellas obtener un permiso especial para distribuir la mercancía en el exterior de una tienda o un centro comercial.

Doyle agregó que está prohibido vender las galletas en un puesto ubicado en las afueras de un dispensario de marihuana, según un informe del periódico San Diego Tribune.

Sin embargo, como la niña estaba ubicada en la acera, técnicamente no rompió las reglas y su decisión cae en un área gris, de acuerdo con Alison Bushan, portavoz de las Girl Scouts de San Diego.

Miembros del concejo de esta organización, quienes dirigen las actividades de las niñas en esa zona, han indicado que quieren comunicarse con la menor y su padre, cuyas identidades no han sido reveladas, para hablar sobre las ventas del fin de semana.

Medios locales hablaron con la menor y su papá, quien acompañó a la niña durante sus recorridos, y ambos confirmaron que vendieron un total de 312 cajas en un lapso de pocas horas durante la jornada del sábado y domingo.



Sin embargo, no creen haber desobedecido ninguna de las normas de las Girl Scouts, dado a que no montaron un quiosco en las afueras del negocio. Las ventas, según explicaron, se hicieron mientras circulaban por la zona a pie. El negocio Urbn Leaf verificó esta versión y expuso en Instagram que la niña transportaba las galletas en un carrito y no se ubicó directamente en la puerta del dispensario.



Las ventas de estas galletas se llevan a cabo durante un periodo limitado, generalmente en el primer trimestre del año y representan ganancias de hasta 800 millones de dólares, según los datos de Girl Scouts USA.

Cerca de un millón de niñas participan en las campañas anuales y los fondos recaudados sirven para financiar los programas, eventos y excursiones de la organización.

