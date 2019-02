Los Ángeles es declarada oficialmente una "ciudad santuario"

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad una resolución que declara oficialmente a la ciudad de Los Ángeles como una "ciudad santuario" para inmigrantes. Sin embargo, esto no modifica ninguna ley de la ciudad.



"Será un lugar donde las personas sabrán que serán juzgadas por su carácter moral como persona y no por el color de su piel, no por a quién elijan amar, y no por cuándo llegaron aquí. Serán juzgados por sus aportes a nuestra ciudad", agregó.