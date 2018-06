Llevan a niños migrantes a un centro donde abusaron de 3 menores y a otros bajo escrutinio

LOS ÁNGELES, California.- “Tienen miedo de decir algo y que no les crean, que los deporten”, expresó la fiscal Mark Birney en el juicio contra Víctor Salazar, quien en 2012 fue sentenciado a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de tres niños bajo su cuidado en un centro en Fullerton, California.

En esa agencia sin fines de lucro, Crittenton Services for Children and Families, la administración Trump ha confiado para albergar en el área de Ángeles a una cantidad no específica de entre más de 2,000 menores que han sido separados de sus padres en la frontera. Sigilosamente el gobierno federal los ha ubicado en este y otros sitios, pero organizaciones civiles divulgaron sus nombres este viernes para ponerlos bajo la lupa.