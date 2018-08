Corte de California facilita expedición de visas para niños migrantes en casos de abuso

LOS ÁNGELES, California.- Después de analizar la demanda de una niña hondureña que ingresó sola a Estados Unidos en 2013 y no ha podido obtener una visa porque su padre en Centroamérica no quiso testificar en un proceso en el cual es acusado de abuso, la Corte Superior de California concluyó este jueves que en casos similares no es necesario incluir a los padres ausentes.