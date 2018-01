Las mentiras que dijeron agentes de ICE para que una madre les ayudara a detener a su hijo en California

LOS ÁNGELES, California.- Una inmigrante guatemalteca aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le dijeron varias mentiras para lograr que ella les proporcionara información que les condujo al arresto de su hijo en una parada de autobús en la ciudad de Long Beach, en el condado de Los Ángeles, el jueves pasado. Su familiar aparentemente no era el objetivo de los oficiales.

La mujer, que compartió su caso pidiendo mantener su nombre en el anonimato, detalló a Univision 34 que tres agentes de ICE se identificaron como “policías” (una táctica que se ha criticado ampliamente durante los últimos meses), que jamás le mostraron una orden de arresto o cateo, que llevaban la fotografía de un sospechoso que ella no conocía y que le dijeron que investigaban una estafa.



Según su relato, los oficiales también le hicieron preguntas sobre sus dos hijos. La mujer dice que les respondió todo pensando que se trataba de policías locales que hacían pesquisas sobre el supuesto fraude. Habló confiando en una nueva ley estatal, la de estado santuario, que desde el pasado 1 de enero prohíbe a los policías municipales y estatales participar en los operativos de ICE.

La centroamericana recordó parte del interrogatorio con el que ella colaboró ampliamente.

—¿Cuántos años tiene tu hijo?

—Veintiocho.

—¿Dónde trabaja?

—Trabaja para una compañía.

—¿Cuál es la compañía?

Esta guatemalteca contó que confió en que eran policías de Long Beach los que tocaron su puerta alrededor de las 8:00 am del martes. Ellos mismos dijeron: “Policía, abra la puerta, por favor”. Cuando les abrió, estos la empujaron para ingresar a su vivienda. “Miré en el chaleco que decía ‘Policía’ y cuando le hice así (abriendo la puerta) ellos me pusieron la mano y me aventaron”, continuó.

A pesar del violento ingreso, ella seguía sin dudar de sus acciones. “Me pusieron la foto (de alguien) y preguntaron...":

—¿Conoces a esta persona?

—No.

—¿La has visto?

—No.

—¿Vive aquí en esta casa?

—No— relató la mujer y afirmó que en ningún momento le mostraron una orden de arresto.



Cuando les había proporcionado suficiente información sobre su hijo, los oficiales se retiraron. Entonces se enteró que había conversado con funcionarios de inmigración. “Decía en el chaleco (en la parte trasera) que eran de ICE”.





Aunque el gobierno de Los Ángeles le ha pedido a dicha dependencia que dejen de identificarse como “policías” en sus operativos, ICE argumenta que es una práctica “estándar” que trata de proteger la integridad de sus funcionarios y subraya que, de hecho, estos también son policías.

Tres días después de la visita de los oficiales migratorios, uno de los hijos de la guatemalteca de Long Beach fue detenido en una parada de autobús cerca de su casa. “Dice mi hijo que los miró (a los agentes de ICE) y caminó. Y ellos caminaron detrás de él y en la parada del bus, lo arrestaron”, contó.

Esta madre dijo que su hijo, quien permanece bajo custodia migratoria, tiene dos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), pero afirma que él estaba cumpliendo con las órdenes de la corte. Ella cree que él merece una oportunidad para quedarse en este país.



Ahora esta mujer lamenta no haberse enterado a tiempo que los oficiales que entraron a su casa buscaban a alguien para deportar. “Me siento mal porque yo les di todas las pistas”, lamentó.



ICE no comentó inmediatamente sobre esta detención.

Activistas proinmigrantes dijeron que este caso es un recordatorio para los indocumentados de que antes de permitir que entren a su casa personas que se identifican como “policías” les pidan que pasen por debajo de la puerta la orden de arresto o cateo.

Si los oficiales ya han ingresado a la vivienda se tiene derecho a no cooperar en su interrogatorio, indicó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición Pro Derecho de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA). “El departamento de inmigración le hará preguntas y usted simplemente manténgase en silencio”, dice.