El arresto de Alberto Alonso Hernández, un mexicano de 31 años y padre de cinco hijos, ocurrió alrededor de las 10:00 am de este martes. En menos de un minuto, los oficiales golpearon y usaron la palanca para forzar la chapa la puerta metálica en la parte trasera de ese hogar.

"Quiero ver la orden (de arresto)", pedía la niña Jocelyn Alonso mientras documentaba el operativo con su teléfono. "Si no la muestran cómo quieren entrar", dijo su madrastra, Brianna Alonso.

Cuando estaban a punto de entrar, Brianna expresó: "Se están llevando a mi esposo. Él no es un asesino, ni nada de eso. Tenemos cinco hijos".

Esta familia afirmó que uno de los agentes los apuntó con su arma. Brianna continuó pidiendo la orden cuando ya estaban en el interior de la casa, pero uno de los oficiales le respondió: "Tú no controlas la situación. Nosotros lo hacemos. Te daremos la orden cuando hayamos terminado".

En un comunicado, ICE explicó que obtuvo una orden judicial para ingresar a la casa de Alonso, ya que este evadió su arresto en una parada de tránsito cerca de su casa alrededor de las 6:30 am de ese mismo día. Varias horas después lograron detenerlo en el interior de su vivienda. Para obligarlo a salir, los oficiales migratorios cortaron la electricidad.

Pero su esposa asegura que Alonso solo ha sido deportado en dos ocasiones y que no era cierto que este terminó en una cárcel por violencia doméstica. "Todavía estoy en shock", contó al periódico San Diego Union-Tribune. "Me duele porque mis hijos vieron todo. No tienen necesidad de verlos con pistolas y gritando", agregó.