LOS ÁNGELES, California.– Un operativo que durante dos semanas realizaron agentes de ICE en San Diego, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, concluyó este lunes con el arresto de 84 indocumentados. Se trata de la segunda operación migratoria más grande en la región en lo que va del año; sin embargo, la agencia federal reprochó que por la falta de cooperación con las policías locales sus oficiales no lograron capturar a todos los que buscaban, incluyendo criminales peligrosos.

ICE reclama que la ley SB 54, que exige a las agencias del orden municipales y estatales liberar a los indocumentados que no cometieron delitos graves ni violentos sin notificar a funcionarios migratorios, los ha obligado a realizar redadas en comunidades y centros de trabajo. Pero la agencia no especificó si estos dos fugitivos que no arrestó estuvieron en cárceles locales.