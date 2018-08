"Él sabía que lo iban a deportar": otro inmigrante bajo la mira de ICE por DUI

"Es un delito muy común, yo categorizo al DUI como uno de los cinco 'pecados' del inmigrante que causa las detenciones y deportaciones. No es una causa directa de deportación, pero son arrestados por la policía y después referidos a ICE", advierte el abogado Alex Gálvez, quien lamenta que muchas personas sigan considerándola una falta leve y que no tiene consecuencias graves.

A su oficina legal en el centro de Los Ángeles no dejan de llegar casos de indocumentados que por conducir con unas copas de más terminaron bajo el radar de ICE. "No pasa uno o dos días sin que no tenga un caso de DUI", afirmó el abogado. "Yo digo que no hay excusas para ser arrestado por esta causa. Si has bebido, puedes usar los servicios de Uber y Lyft", agregó el litigante.