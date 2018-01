LOS ÁNGELES, California.- Varios señalamientos en carreteras de California fueron alterados por desconocidos que colocaron mensajes satíricos por la ley de ‘estado santuario’ que entró en vigor el primer día de este 2018, la cual prohíbe a los cuerpos policiales de todo el estado colaborar con el gobierno federal en tareas de inmigración.

“Estado santuario oficial. Bienvenidos criminales, ilegales y MS-13. Los demócratas necesitan los votos”, se lee debajo del letrero oficial instalado en la autopista 15 para dar la bienvenida a los automovilistas que ingresan a California en la frontera con Arizona.

Al menos cuatro señalamientos carreteros fueron detectados durante los primeros días de este 2018 cuando entró en vigor la ley SB54, la cual convierte a California en el primer ‘estado santuario’ en el país.

Las letreros colocados de manera anónima pretenden hacer burla de la política de 'estado santuario' para los inmigrantes al suponer que California da la bienvenida a criminales, indocumentados y pandilleros de la Mara Salvatrucha o MS-13.

Fotografías de los carteles no oficiales fueron divulgadas en redes sociales por usuarios que en sus publicaciones suelen apoyar la agenda antinmigrante del presidente Donald Trump y del Partido Republicano, como este que publicó el actor James Woods en su cuenta de Twitter:



What an embarrassment #JerryBrown is. The #Democrats should truly be ashamed of their reckless greed for illegal votes. This will cost lives. #SanctuaryState pic.twitter.com/Pp3nsA9ZOP