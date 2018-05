LOS ÁNGELES, California.– Familiares de un hispano al que una pareja aparentemente golpeó y ofendió, gritándole insultos como "¡regrésate a México!" y "¡por eso están deportando a todas sus malditas familias" en un 7-Eleven de Los Ángeles, aseguran que no han podido localizar a su pariente desde el incidente.

"¡Sargento!", se escucha a alguien denunciando el hecho para que el agente del orden hiciera algo. Pero la mujer no tuvo ningún problema en advertir: "es un oficial de tráfico ... no puede tocarme".

La hermana del agredido, Dahlia Martínez, dijo al canal KTLA que desde el día del incidente no ha podido localizar a su hermano, a quien describió como una persona amable y que ahora vive en las calles debido a que no ha podido recuperarse del suicidio de su hermana. Los médicos le diagnosticaron depresión y ansiedad severa.

"No sé dónde está y quiero que lo encuentren", expresó entre lágrimas. "Quiero que se haga justicia por lo que le hicieron a mi hermano", pidió. "Esto no debería haber sucedido. Él no hizo nada".