Lo que debes saber durante los incendios: albergues, cierres de escuelas y carreteras

LOS ÁNGELES, California. – Miles de residentes del sur de California se han visto afectados por los devastadores incendios que arden fuera de control en la región. Aquí te compartimos listas de los albergues disponibles para los evacuados, escuelas y autopistas cerradas y otros recursos útiles.

Autopistas y carreteras cerradas

-Todos los carriles de la autopista 405 (sur y norte) fueron abiertos nuevamente, pero las autoridades advierteron que no habrá acceso para entrar o salir de la carretera desde la Sepulveda hasta la calle Skirball.

-La autopista 210 está abierta, en ambas direcciones, pero no todas las salidas/entradas están disponibles.



publicidad



-Calles cerradas en la zona de Sylmar: Kagel Canyon Road, Lopez Canyon Road y Foothill Blvd, Osborne Street y Little Tujunga Road (entre Foothill Blvd y Placerita Canyon).

Albergues en el condado de Ventura

Bomberos mantienen en pie sus labores para combatir el incendio Thomas que ha calcinado 90,000 acres de terreno. Aproximadamente 50,000 personas fueron obligadas a desalojar sus hogares y se han reportado 150 estructuras destruidas. La contención del siniestro va en 5%, según los más recientes datos de las autoridades.

- Ciudad de Ventura - Ventura County Fairgrounds at Miners Building (Cruz Roja, inlcuye un refugio para animales y mascotas) | 10 West Harbor Blvd, Ventura, CA 93001

- Ciudad de Ojai - Nordhoff High School (Cruz Roja) | 1401 Maricopa Hwy, Ojai, CA 93023

- Ciudad de Oxnard - Oxnard College Gymnasium (Cruz Roja) | 4000 Rose Avenue Oxnard, CA 93033

- Ciudad de Santa Paula - Santa Paula Community Center, Santa Paula, CA 93060

- Ciudad de Fillmore - Veteran's Memorial Bldg | 511 2nd Street, Fillmore, CA

- UC Santa Barbara - Santa Barbara Multi Activity Center | 552 University Road, Santa Barbara, CA

Albergues el condado de Los Ángeles

Centros para los afectados por el incendio Skirball:

- Delano Recreation Center | 15100 Erwin Street in Van Nuys

- Balboa Recreation Center | 17015 Burbank Boulevard in Van Nuys

- Van Nuys/Sherman Oaks Recreation Center | 14201 Huston Street in Sherman Oaks

- Westwood Recreation Center |1350 Sepulveda Boulevard in Westwood



publicidad

Centros para los afectados por el indendio Creek:

- Branford Recreation Center | 13306 Branford Street, Arleta

- Sylmar Recreation Center | 13109 Borden Ave, Sylmar

- Sun Valley Recreation Center | 8133 Vineland Ave., Sun Valley

- Granada Hills Recreation Center | 16730 Chatsworth St. Granada Hills

- Stonehurst Recreation Center | 9901 Dronfield Ave., Sun Valley

- Valley Plaza Recreation Center | 12240 Archwood St. North Hollywood

- North Hollywood Recreation Center | 11430 Chandler Blvd., North Hollywood

- Chatsworth South Recreation Center | 22360 Devonshire St. Chatsworth

- Van Nuys Sherman Oaks Recreation Center | 14201 Huston St. Sherman Oaks

- Mason Recreation Center | 10500 Mason Ave. Chatsworth

Para animales y mascotas:

- Agoura Camp Bow Wow (perros) | 29348 Roadside Dr, Agoura Hills

- Sunland Park (mascotas pequeñas) | 8651 Foothill Blvd

- West Valley Animal Shelter (mascotas pequeñas) | 20655 Plummer Street 91311

- East Valley Animal Shelter (mascotas pequeñas) | 14409 Vanowen Street

- Pierce College (caballos) | 6201 Winnetka Ave, 91371

- Antelope Valley Fairgrounds (caballos) | 2551 W Avenue H, Lancaster



Albergues disponibles en Sylmar para los desplazados por el incendio Creek Univision 0 Compartir





Escuelas cerradas en Santa Mónica y Malibu



El Distrito Escolar Santa Monica-Malibu anunció el cierre de todos sus planteles el jueves, 7 de diciembre debido al incendio Skirball.

Escuelas cerradas en Los Ángeles

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) anunció el cierre de más de 265 planteles escolares a causa de los incendios. La lista de las escuelas cerradas se actualizó este miércoles a las 5:01 de la tarde. La organización agregó que las todas las escuelas en el Valle de San Fernando y 17 planteles afectados por el incendio Skirball estarán cerradas el jueves y viernes.

Zona oeste (cerradas el 7 y 8 de diciembre)

-Brentwood Magnet

-Brockton Elementary



publicidad



-Canyon Elementary

-Community Magnet Charter

-Emerson Middle School

-Fairburn Elementary

-Kenter Canyon Elementary

-Marquez Charter Elementary

-Palisades Charter Elementary

-Palisades Charter High School

-Revere Middle School

-Roscomare Road Elementary

-Sterry Elementary

-Topanga Elementary

-University High School

-Warner Elementary

-Westwood Elementary

Zona noroeste

Academy for Enriched Sciences Elementary School

Addams Continuation High School

Aggeler Continuation / CDS High School

Alta California Elementary School

Anatola Elementary School

Andasol Elementary School

Balboa Magnet Elementary School

Bassett Elementary School

Beckford Charter Elementary School

Bertrand Elementary School

Blythe Elementary School

Calabash Elementary School

Calahan Community Charter Elementary School

Calvert Charter Elementary School



publicidad



Canoga Park Early Education Center

Canoga Park Elementary School

Canoga Park High School

Cantara Elementary School

Capistrano Elementary School

Castlebay Lane Elementary School

Continuation Day School Aggeler

Chase Early Education Center

Chase Elementary School

Chatsworth Charter High School

Chatsworth Park Elementary School

Cleveland Early Education Center

Cleveland Charter High School

Cleveland Infant Center

Cohasset Elementary School

Columbus Middle School

Danube Elementary School

Darby Charter Elementary School

Dearborn Charter Elementary School

Einstein Continuation High School

El Oro Way Charter Elementary School

Emelita Charter Elementary School

Enadia Way Charter Elementary School

Encino Charter Elementary School

Frost Middle School

Fullbright Elementary School

Garden Grove Elementary School

Gault Elementary School

Germain Charter Elementary School

Gledhill Early Edcuation Center



publicidad



Gledhill Elementary School

Granada Charter Elementary School

Zane Grey Continuation High School

Hale Middle School

Hamlin Elementary School

Hart Elementary School

Haskell Elementary School

Haynes Charter Elementary School

Henry Middle School

Hesby Oaks Charter Middle School

Holmes Middle School

Independence Continuation High School

Justice Elementary School

Kennedy High School

Knollwood Elementary School

Lanai Elementary School

Langdon Elementary School

Lassen Elementary School

Lawrence Middle School

Leichman Special Education Center

Lemay Early Education Center

Lemay Elementary School

Liggett Elementary School

Limerick Elementary School

Lockhurst Elementary School

Lokrantz Special Education Center

Lorne Elementary School

Mayall Elementary School

Melvin Elementary School

Miller Career and Transition Center



publicidad



James Monroe High School

Stanley Mosk Elementary School

Mulholland Middle School

Napa Elementary School

Nestle Elementary School

Nevada Elementary School

Newcastle Elementary School

Nobel Middle School

Northridge Academy High School

Northridge Early Education Center

Northridge Middle School

Owensmouth Continuation High School

Panorama City Elementary School

Rosa Parks Leaning Center

Parthenia Elementary School

Primary Academy for Success School

Daniel Pearl Magnet Senior High Journalism & Communications Magnet

Plummer Elementary School

Pomelo Elementary School

Porter Middle School

Porter Ranch Community School

Portola Middle School

Reseda Elementary School

Reseda HS/

Env./PhySC/Police Acad/ Magnet

San Jose Gifted Magnet

Carlos Santana Arts Academy

Sepulveda Middle School

Serrania Elementary School

Sherman Oaks Center for Enriched Studies



publicidad



Shirley Elementary School

Stagg Elementary School

Stoney Point Continuation High School

Sunny Brae Elementary School

Superior Elementary School

Sutter Middle School

Taft High School

Tarzana Elementary School

Thoreau Continuation High School

Topeka Drive Elementary School

Tulsa Elementary School

Valley Academy of Arts & Science High School

Valley Alternative Magnet School

Van Gogh Elementary School

Vanalden Early Education Center

Vanalden Elementary School

Vintage Elementary School

Welby Way Elementary School

Wilbur Charter for Enriched Academics Elementary School

Winnetka Elementary School

Wooden Continuation High School

Woodlake Elementary School

Woodland Hills Academy Middle School

Woodland Hills Elementary Charter for Enriched Studies

Lista completa de la zona noreste (haga clic aquí)

Escuelas charter

- Alliance Marine-Innovation & Technology 6-12 Complex

- Bert Corona Charter School



publicidad



- Bert Corona Charter High School

- Birmingham Community Charter High School

- Celerity CardinalCelerity Palmati

- CHAMPS Charter High School

- Discovery Charter Preparatory School

- Fenton Avenue Charter School

- Fenton Primary CenterFenton STEM Academy

- Fenton Leadership Academy

- Girls Athletic Leadership School Los Angeles

- Lashon Academy

- Magnolia 4, Magnolia 5. Magnolia 6, Magnolia 7, Magnolia 8

- Montague Charter Academy

- N.E.W. Academy Canoga Park

- New Village Girls Academy

- North Valley Military Institute College Preparatory Academy

- Pacoima Charter SchoolPalisades Charter High School

- PUC Lakeview Charter Academy

- PUC Community Charter Elementary School

- PUC Community Charter Middle School

- PUC Community Charter Early College High School

- PUC Inspire Charter Academy

- PUC Nueva Esperanza Charter Academy

- PUC Lakeview Charter High School

- PUC Triumph Charter Academy

- PUC Triumph Charter High School

- Valley Charter Elementary

- Valley Charter Middle School

- Valor Academy Elementary School

- Valor Academy Middle School

- Valor Academy High School



publicidad



- Vaughn Next Century Learning Center