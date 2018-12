Incendios en varias zonas de Los Angeles encienden las alarmas de autoridades

Edificio comercial en el área de Central-Alameda

Más de un centenar de bomberos de Los Ángeles combatieron un incendio en un edificio comercial en el área de Central-Alameda. El incendio fue reportado a las 5:30 a.m. y a los bomberos les tomó alrededor de 90 minutos extinguir las llamas del edificio comercial de 5,000 pies cuadrados.

El edificio sufrió severos daños luego de que un techo colapsara parcialmente. Sin embargo no se reportaron heridos.

Dúplex en Hollywood en llamas

Un incendio en un dúplex de Hollywood fue reportado a las 6:30 a.m. en la avenida West Willoughby. Sin embargo, el fuego fue extinguido en tan sólo 23 minutos. Los bomberos contuvieron a tiempo el incendio y previnieron que se extendiera al espacio del ático. No se reportaron heridos.

Incendio en cafetería del centro de Los Ángeles

A las 6:45 a.m. se reportó un incendio en la cafetería Urth Caffé en el centro de Los Ángeles. Según autoridades el incendio se originó en el ático y trabajan para proteger los edificios adjacentes. No se reportan heridos.

Incendio en escuela en Hollywood

Un incendio fue reportado a las 9:07 a.m. en la escuela Blessed Sacrament Church y según, Margaret Stewart, vocera del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, las llamas fueron aisladas en un salón de clases ubicado en el segundo piso. El incendio fue apagado en 33 minutos, la iglesia de la escuela no se vio afectada y no se reportaron heridos.