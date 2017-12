El rescate de un gato en los incendios en California que conmueve en las redes sociales

LOS ÁNGELES, California. – Mientras miles de habitantes del sur de California continúan bajo el embate de los voraces incendios que arden en la región, una foto compartida esta semana por el Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD) ha conmocionado a los usuarios en las redes dado a que capta un momento feliz en una jornada repleta de titulares sobre llamas fuera de control, evacuaciones y la pérdida de hogares.

La imagen de un agente del LAPD cargando un gato que rescató de una de las zonas afectadas por los incendios Skirball y Creek se volvió viral luego de ser publicada por la dependencia a través de sus redes sociales este miércoles.



Los agentes acompañaron la foto con el mensaje: "Para algunos podría ser solo un gato. Pero para otros es un amigo, un ser querido, un compañero. El #LAPD tiene un lema: 'para proteger y para servir' y nuestros oficiales lo han mostrado de muchas maneras durante el #CreekFire y #SkirballFire".



For some it might just be a cat. But to others it’s a friend, a loved one, a companion. The #LAPD has a motto, “To Protect and to Serve”, and our officers have been displaying that in many ways during the #CreekFire & #SkirballFire pic.twitter.com/kmyHhvy9Fe