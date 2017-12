El falso héroe que dijo haber rescatado un conejo de uno de los incendios en California

LOS ÁNGELES, California.- Un joven hispano se habría hecho pasar por el hombre que rescató a un conejo que estaba en peligro de morir quemado en uno de los incendios que azotan el sur de California luego de que este fin de semana se revelara la identidad de quien aparentemente puso a salvo al animal.

El video que muestra a un hombre de sudadera roja y short negro a orillas de una carretera se volvió viral por arriesgar su integridad física al tomar entre sus brazos al conejo para ponerlo a salvo de las llamas.

El rescate fue grabado el martes de la semana pasada en un tramo de la California Highway 1, en una zona del condado de Ventura devastada por el incendio Thomas.



Dos días después Óscar González, residente de Pacoima, en el norte de la ciudad de Los Ángeles, se adjudicó el rescate al declarar a la televisora de NBC lo sucedido ese día que, según él, salvó la vida del conejo, al cual después liberó en el campo.

González, de 19 años, dijo al canal 4 de NBC que al dirigirse del trabajo a su casa vio al conejo en peligro y decidió detenerse moticado por su amor a los animales.

“Me latía mucho el corazón y estaba un poco tembloroso, pero no sabía si el conejo se iba a ir hacia el incendio”, comentó González vistiendo una sudadera roja con capucha en la entrevista que se transmitió a nivel nacional.

De inmediato en las redes sociales González fue enaltecido al considerar que había realizado una acción heróica.



To Oscar Gonzales, who saved the wild rabbit (actually two) from the #ThomasFire, you have goodness in your heart -- and your act of kindness symbolizes the humanity this whole world needs. I hope you get an invite to be on @TheEllenShow. Thank you for being exactly who you are.