Por tercera vez es acusada de defraudar a inmigrantes y ahora enfrenta cadena perpetua

“Dijo que nos iba a dar papeles”

Una mujer -que pidió no revelar su nombre- relató a Univision 34 que le pagó 10,000 dólares a Balver para que modificara la hipoteca de su vivienda, aunque terminó sin dinero y casa. Ella contó que el trato lo hizo en 2010 con el esposo de la acusada, quien no ha sido señalado en la acusación. Este les aseguró que su esposa trabajaba con unos abogados y les podía ayudar.

No fue así: una institución financiera la desalojó con la ayuda de policías. “Cuando yo miré a los oficiales dentro de la casa, me dijeron que agarrara lo que pudiera y que me saliera, porque ya no tenía derecho a vivir ahí”, relató la mujer con pesar.