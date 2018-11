La medida pretende que los californianos se queden con el horario de verano –conocido como daylight saving time– de manera permanente, pero su aprobación no significa que este cambio vaya a suceder, por lo menos no pronto. El sí a esta propuesta solo abre la puerta para que sea debatido y aprobado por la Legislatura (necesita una votación a favor de dos tercios en la Asamblea y el Senado estatal), y luego que una ley federal sea cambiada.

¿En realidad ahorra energía?

No todos los estados y territorios estadounidenses tienen horario de verano: Arizona, Puerto Rico y Hawaii no cambian la hora. No están obligados a hacerlo por ley, pero la diferencia es que ellos se quedan con la hora estándar sin haberla cambiado nunca y lo que proponen en California es quedarse en el horario de verano todo el año. Y esto no es posible, a no ser de que haya un cambio de leyes en Washington que permita a los estados elegir.