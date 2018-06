De los casi 2,408,080 hispanos registrados para votar por correo en California, solo 151,671 habían devuelto la semana pasada la papeleta con su voto, según registró un reporte de Political Data Inc.

Es por eso que organizaciones y activistas latinos en todo el estado, han reforzado sus esfuerzos en los últimos días para motivar el voto en la contienda que se llevará a cabo este martes 5 de junio.

"Estamos haciendo llamadas cada día desde la mañana hasta la tarde a ver si podemos conseguir a más personas. También vamos a las clínicas. El fin de semana visitamos las casas de las personas", dijo a Univision Noticias Brandy Montreal, voluntaria de Get Out The Vote y miembro de AltaMed Health Services.

"La mayoría de las personas latinas no conocen muy bien de las propuestas y lo que está ocurriendo y ni siquiera saben de las primarias que están pasando. Hay otras personas que están bien decepcionadas (de la política) y no saben si quieren votar", agregó la joven.

Entre los cargos que están en juego este 5 de junio está el de gobernador, vicegobernador, secretario de estado, contralor, fiscal general, una curul del Senado federal, 53 asientos del Congreso, 20 representaciones del Senado estatal y 80 de la Asamblea californiana.

Existen 19 millones de electores registrados en California y, aunque los latinos son cerca del 39% de la población californiana solo representan 18% de aquellos más inclinados a votar. Mientras tanto los blancos no latinos, que son cerca del 38% de la población, representan 61% de aquellos con mayor intención de voto.

"Mucha gente no sabe de las elecciones. Nuestro trabajo es informarles de que hay elecciones y por qué es importante. Mucha gente no conoce a los candidatos. Cuando hago llamadas me dicen que solo saben de las elecciones de noviembre y de las campañas para presidente. Cuando hablo con ellos les doy más información y así es como les ayudo", dijo a Univision Noticias Brenda Alonso, quien tiene 18 años, pertenece a California Charter Schools Association y también ha estado tratando de captar a más votantes hispanos.

Especial interés en el voto joven

Los votantes elegibles latinos son más jóvenes que los votantes elegibles blancos, asiáticos y negros elegibles en California. Alrededor del 36% de los latinos en California tienen entre 18 y 29 años, en comparación con el 18% de los votantes elegibles blancos, el 20% de los votantes elegibles asiáticos y el 25% de los votantes negros elegibles, según el Centro de Investigación Pew.



Es por eso que muchas organizaciones se están enfocando en esa población para motivar que se presenten en los centros electorales.

Migdalia Sazo, activista de Brown Issues , trabaja con estudiantes de secundaria y de college. Tiene particular interés en que otros jóvenes de su comunidad se vean identificados con ella como votante y que no piensen que se trata de un privilegio solo de las personas mayores y no pertenecientes a una minoría.

"Las elecciones no es algo de lo que se habla en las escuelas. Para muchos es difícil entender el sistema para votar. No saben de las propuestas que están en la boleta", dice. A estos jóvenes les explica: "El cambio viene con el voto. Es importante que tú como latino vayas a votar, porque tú vas a hacer ese cambio en la comunidad. Nos preguntamos todos los días qué podemos hacer, esta es tu oportunidad para que votes por tu comunidad".

La participación ha ido en ascenso

Aunque sean pocas las papeletas que han sido devueltas con un voto, se trata de un número mayor al registrado en el mismo momento en las últimas primarias de 2014. Ben Monterroso, de la organización Mi Familia Vota, señala que la participación latina "ha crecido enormemente y eso va a marcar la diferencia".

Mayra Alvarez, presidenta de la organización sin fines de lucro The Children's Partnership, ha notado una mayor atención a los eventos de los representantes públicos. "Hemos visto más interés de parte de nuestra comunidad en saber qué está pasando con nuestros políticos, en saber qué están haciendo nuestros legisladores", dice.

"Muchas familias se preocupan cada día sobre qué va a pasar con el sistema de inmigración y cómo afectan los diferentes cambios a su vida, a su oportunidad de trabajar y a la oportunidad de cuidar a sus familias", agrega.

Ivan Ceja, de Undocumedia, también habla de un incremento de interés en la comunidad. "Muchos jóvenes han sido separados de su familia ya sea por casos migratorios, han sido víctimas, y sus escuelas, de ataques de armas de fuego; entonces más que nada hay una oportunidad de que los que están cumpliendo 18 años se involucren", dijo al tiempo que hizo un llamado a pensar en aquellos que no pueden votar. "Por favor voten el 5 de junio para representar las voces de otros como yo, indocumentados, inmigrantes que no podemos votar".

María Dayana Patiño realizó las entrevistas de este artículo.