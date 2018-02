Dreamers se preparan para votar en las elecciones presidenciales… de México

LOS ÁNGELES, California.- Hace casi dos años, cuando el consulado de México en Los Ángeles comenzó a tramitar credenciales para votar en ese país, Fernando Reséndiz solicitó de inmediato la suya. Desde entonces este dreamer ha venido contando los días que faltan para la elección presidencial, el 1 de julio. Será la primera vez que vote: salió de México a los 14 años, antes de poder hacerlo allá, y en Estados Unidos no tiene ese derecho porque no es ciudadano.

"Ahora que se abre esta oportunidad podemos escoger al presidente de México, la persona que puede mejorar nuestro país", dijo Reséndiz, de 31 años y residente de Lynwood, una ciudad con población mayormente hispana en el condado de Los Ángeles. "Con un voto se puede hacer la diferencia", advierte.



A Reséndiz, quien se dedica a la locución de radio, se le ha despertado un gran interés por la política de su país natal. Ya tiene identificado a un candidato presidencial. De hecho, otro cambio legislativo también le permite elegir al gobernante de su lugar de origen, la Ciudad de México, aunque no la ha visitado desde hace 18 años. Esa elección, que se une a otras seis estatales, igualmente se realizará el 1 de julio.

"Es la primera vez que votaré desde que llegué a Estados Unidos. Lamentablemente aquí no se puede porque tienes que ser ciudadano. Yo estaría encantado de poder elegir al menos al alcalde de la ciudad", dice este dreamer que ya había perdido la protección de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) tras su cancelación en septiembre, pero pudo volverse a registrar después de que un juez bloqueó temporalmente la orden del gobierno Trump.

Los dreamers han sido muy activos en la vida política de este país, alentando a la participación de los votantes, ayudando a engrosar el padrón electoral registrando electores, haciendo proselitismo o incluso siendo parte de las campañas. Pero no pueden sufragar. Ahora que México les ofrece esa oportunidad algunos no piensan desaprovecharla.

"Tenemos que ver quién va a representar a la gente. Es un gusto poder participar", dijo Carlos Méndez, quien planea tramitar su credencial mexicana de elector. Este joven emigró de la Ciudad de México cuando tenía 13 años, por lo que jamás ha escrutado una boleta electoral. "No estamos allá, pero podemos dejar nuestra semillita. Yo digo que somos parte de dos culturas, de dos banderas", agrega.



El fantasma del fraude electoral ha rondado las últimas votaciones para presidente de México. Méndez es consciente de estas controversias, pero dice que no le desanima. "Es algo que viene a la mente, el fraude y la corrupción", dijo él. "México es un país lleno de color, pero también tiene problemas".



"Poner un granito de arena"

No hay una cifra exacta de los dreamers que han obtenido una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) de México desde el 8 de febrero de 2016, cuando inició ese trámite en 14 consulados en EEUU, incluido el de Los Ángeles. Hay casi 800,000 beneficiarios de DACA, la mayoría nacidos en el vecino país, pero no todos tienen edad para votar (18 años o más), no están interesados en participar en las elecciones de su tierra natal o quizás prefieren enfocarse en su lucha en este lado de la frontera.

Gabriela William Salazar, consejera electoral de la Ciudad de México, asegura que el voto de estos jóvenes puede definir el resultado de las votaciones mexicanas. "Si ejercen el voto tienen la posibilidad de incidir en la persona que va a ocupar el cargo", comentó en una entrevista con Univision Noticias.



La campaña denominada 'Voto Chilango' reporta que 40,000 originarios de la Ciudad de México radicados en EEUU han tramitado una credencial del INE. De estos, 15,000 ya se registraron en el padrón electoral, el segundo paso para sufragar. Se calcula que solo en Los Ángeles viven unos 14,000 chilangos, quienes este verano podrían elegir al presidente y al jefe de gobierno de su ciudad.



"Es importante que si tenemos esa oportunidad, no la desperdiciemos", recalcó William Salazar.

El dreamer Reséndiz cree que el siguiente presidente de México puede, de alguna manera, abogar por los indocumentados y tener algún efecto en el enfoque de la administración Trump. "Puede ayudar a los dreamers desde allá", espera este joven.

Desde que recibió su credencial del INE, Reséndiz se ha dedicado a promover este privilegio que se concedió a los mexicanos que viven en el extranjero. "Le diría a los dreamers que saquen su credencial por el bien de nuestro país, de nuestros paisanos; para que salga México del sitio donde está. Nosotros somos mexicanos, tenemos que poner un granito de arena", expresó.