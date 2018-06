LOS ÁNGELES, California.– Ronald Anderson, un diabético de 51 años, se recuperaba en abril de la amputación parcial de un pie en un centro de convalescencia en Willowbrook, cuando empleados lo despertaron para avisarle que no podía seguir allí. Apenas guardó sus pocas pertenencias lo subieron a una furgoneta y lo llevaron hasta un albergue para indigentes en el centro de Los Ángeles.

"Dejaron mis maletas en la puerta y se fueron como ladrones en la noche", contó a la prensa Anderson, quien aseguró que tampoco le dejaron insulina, poniendo en riesgo su vida. "Se me derrumbó todo. Pensé ‘¿Qué voy a hacer? No puedo conseguir ayuda en un refugio para desamparados y no puedo cuidarme yo solo’. Esto es inhumano", lamentó.