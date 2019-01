Demanda contra aplicación del clima por vender datos de millones de usuarios

La demanda del Tribunal Superior de Los Ángeles alega que la operadora de la aplicación The Weather Channel usó prácticas engañosas y vendió la información de millones de usuarios. El abogado de la ciudad afirmó hoy en rueda de prensa que "el costo del pronóstico del tiempo no puede ser el uso de la información profundamente privada" y aseguró que los datos de los usuarios de la aplicación (The Wether Channel) fueron vendidos ilegalmente a a terceros.