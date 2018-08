Una acusación de 48 páginas detalla decenas de casos entre 2009 y 2016 en los que el político y su mujer habrían usado indebidamente fondos de su campaña “para pagar gastos personales que de otra manera no habrían podido pagar”, señala la Fiscalía federal en San Diego.

El representante de Alpine, una comunidad no incorporada en el este de San Diego, ocultó sus múltiples gastos personales reportándolos como “viajes de campaña”, “cena con voluntarios o contribuyentes”, “eventos para maestros, padres y seguidores” o “tarjetas de regalo”, cita la Procuraduría.

“Los representantes electos deben guardar celosamente la confianza del público, no abusar de sus posiciones para beneficio personal. La acusación de hoy es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley”, agregó el funcionario.

Los reportes falsos de los Hunter

De acuerdo con la acusación, Los Hunter sabían que su estilo de vida solo se podía costear usando contribuciones políticas, pues no tenían ingresos suficientes para pagarlos de su bolsillo.

Previamente, el congresista afirmó a la prensa que él no manejaba la tarjeta de su campaña e insistió en que no hizo nada inapropiado. Según él, las supuestas violaciones fueron errores no intencionados y afirmó que devolvió varios miles de dólares a su campaña antes de que comenzara la averiguación.